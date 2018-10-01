Клинкхаммер признан лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов четвертой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Константин Барулин (ХК «Сочи»), в активе которого две победы из трех гостевых матчей недели, с 96,15% отраженных бросков при коэффициенте надежности 0,97.

Лучшим защитником признан Павел Турбин («Амур»), отметившийся тремя результативными передачами. Защитник хабаровчан провел 12 силовых приемов (лучший показатель недели среди защитников), заблокировал 6 бросков соперников и закончил неделю с коэффициентом полезности +2.

Лучшим нападающим был признан Роб Клинкхаммер («Ак Барс»). На счету канадца 4 заброшенные шайбы, одна из которых оказалась победной. Также Клинкхаммер нанес 12 бросков по воротам и отметился 9 силовыми приёмами.

Лучшим новичком признан нападающий Никита Шашков («Сибирь»), отметившийся дублем в ворота «Витязя».