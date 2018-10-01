Дмитрий Черышев: «Трудно было настроить команду на игру после кубковой победы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу над питерским «Зенитом-2» в рамках первенства ФНЛ (1:0):

— Во-первых, хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые приходят на стадион в любую погоду. Именно для них мы играем. Во-вторых, очень трудно было настроить команду на игру после кубкового, победного для нас матча с клубом Премьер-лиги. В первом тайме мы владели преимуществом, а во втором стали играть на удержание счета. Да и молодые «зенитовцы» раскрепостились, начали действовать более уверенно. Ну а нам нужно правильно распределять свои силы на весь матч и хладнокровнее играть в концовке, — сказал наставник.

Напомним, в предыдущем матче «Нижний Новгород» выбил из розыгрыша Кубка России ФК «Уфа» в серии пенальти — 5:3 (0:0 — осн. время).

