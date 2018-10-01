Платежная система «Мир» совместно с Ак Барс Банк разыграют ремонт в квартире среди держателей карт «Мир»

Платежная система «Мир» совместно с Ак Барс Банком запустили акцию «Мир Вашему дому!» для держателей карт платежной системы «Мир»**.

Для участия в акции держателям карт «Мир» Ак Барс Банка необходимо: зарегистрироваться на сайте super.mironline.ru/akbars и совершать по своей карте «Мир» в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года включительно операции по оплате товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях.

Участники акции получат шанс стать обладателями сертификатов в магазин OBI номиналом 1 000 руб., в магазин IKEA номиналом 3 000 руб., в магазин «МВидео» номиналом 5 000 руб., а также выиграть главный приз — сертификат на ремонт стоимостью 800 000 руб.

Подробнее об условиях акции, количестве призов, сроках, порядке и месте получения приза узнавайте на super.mironline.ru/akbars.

*Срок проведения Акции с 01 октября 2018 г. по 31 января 2019 г. К участию в Акции принимаются Транзакции, совершенные до 23 часов 59 минут (по московскому времени) 31 декабря 2018 г.

Источник информации об организаторе Акции, о правилах проведения акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядка их получения на сайте www.super.mironline.ru/akbars и www.mironline.ru, а также по телефону горячей линии 8 (800) 100-54-64 (звонок по России бесплатный).

Акция проводится при поддержке ПАО «АК БАРС» БАНК и Платежной системы «Мир», оператором которой является Акционерное общество «Национальная Система Платежных Карт».

Партнерский материал