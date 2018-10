Андрей Педан: «Что от меня рассчитывают увидеть болельщики — их личное дело»

В большом эксклюзивном интервью «Реальному времени» защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал, как относится к критике и ожиданиям со стороны казанских болельщиков.

— Из «Ак Барса» ушел один из лидеров обороны, который стабильно набирал очки — Василий Токранов. Многие болельщики и журналисты считают, что ты задуман как прямая замена ему. На тебя это не давит?

— Об этом не думаю. Я играю так, как могу. А то, что от меня рассчитывают увидеть болельщики — это уже их личное дело. Я не могу сказать, что буду играть один в один как Токранов. Играю как играю.

— Как сам оцениваешь свою пару с Полом Постмой?

— Мне нравится играть с Полом. Я свободно владею английским, поэтому все взаимодействие на льду у нас именно на английском. С ним легко играть. Он понимает, что я буду делать. Всегда договариваемся о выходах из зоны, как это будет на английском — on the same page (аналог нашего «на одной волне», — прим. ред.).

— Можешь сказать, что Постма — это твой лучший партнер в карьере?

— Я со многими хорошими ребятами играл. В прошлую предсезонку играл с Крисом Таневом. Там много ребят было, так чтобы назвать кого-то идеальным партнером — не могу.

— Но с Полом чувствуется, что это человек, имеющий большой опыт игры в НХЛ?

— Да, он лишний раз с шайбой не паникует, спокойно принимает решения, есть в нем уверенность.

— А ты рядом с ним чувствуешь себя увереннее на льду?

— Мне вообще нравится играть с праворукими. С ними легче взаимодействовать и в своей зоне, и в средней.