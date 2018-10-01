Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета

Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит 6,35 млрд руб. из бюджета. В 2019 году планируется выделить 2,09 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд руб.

Фонд занимается созданием центров для одаренных детей. В 2014 году по указанию президента РФ Владимира Путина был учрежден образовательный центр «Сириус» в Сочи. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах, передает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.

Напомним, в конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Он должен стать профицитным впервые с 2014 года.