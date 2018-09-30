Полиция проверяет данные о секретных документах, найденных на свалке в Асбесте

Полиция Асбеста проводит проверку по сообщению о найденных на свалке якобы секретных документах МВД.

«Подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД для проведения проверки. Они установят, подлинные это документы или нет», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.



Ранее местный житель опубликовал в соцсетях фотографию папок с документами управления МВД, обнаруженных им на улице. По словам мужчины, в правом углу некоторых из них стоит гриф «секретно». Точное место находки автор записи не указал.

По словам Горелых, сотрудники полиции связываются с автором поста, чтобы выяснить у него подробности.

