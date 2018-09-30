Михаил Глухов: «Втык нам, конечно, за 12 минут штрафа в перерыве дали»

Нападающий казанского «Ак Барса» после победного матча против владивостокского «Адмирала» признался «Реальному времени», что в первом перерыве у команды произошел серьезный разговор с тренерами.

— Что случилось в первом периоде? 12 минут штрафа — не перебор?

— Нам после первого периода за это втык дали, конечно. Нельзя столько удаляться. Потому что стольких минут в меньшинстве потом тяжело — столько сил отдать и еще вся игра впереди. Немножко неаккуратно сыграли, наверное, поэтому такой итог.

— Кажется, что лед сегодня был не очень?

— Да, есть такое. Но не нам жаловаться. Наши парни говорят людям, которые за лед отвечают, надеемся, решат этот вопрос.

— Кажется, что очень долго просыпались, и лишь к третьему периоду заиграли в тот хоккей, который все ждут.

— Просто четвертая игра дома, через день играть тяжеловато. Да и Владивостоку тоже тяжело, они играли на выезде далеко летают. Слава Богу, что добавили и вытащили игру, — делился мыслями с корреспондентом РВ после матча форвард «Ак Барса» Михаил Глухов.









