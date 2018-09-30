«Витязю-ГТУ» вручили бронзовые медали первенства России по футболу

В перерыве матча 9-го тура РПЛ между «Уфой» и «Енисеем» состоялось награждение уфимской команды «Витязь-ГТУ» (второй по силе, но не по статусу, в РБ) бронзовыми медалями первенства России. Коллектив, полностью состоящий из воспитанников башкирского футбола, получил заслуженные награды из рук врио главы РФС Александра Алаева, президента СФФ «Урал — Западная Сибирь» Михаила Бочкарева и генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.



«Стоит отметить, что позитивный настрой призеров любительского турнира первенства страны в дальнейшем положительно сказался на игре профессиональной уфимской команды РПЛ. Подопечные Сергея Томарова во втором тайме сумели переломить ход встречи и одержали волевую победу над «Енисеем», — сообщили в пресс-службе «Витязя-ГТУ».

«Золото» и «серебро» первенства завоевали «Металлург» из Аши и миасское «Торпедо».

