Великобритания направит в Норвегию военных для наблюдения за российскими подлодками
Великобритания в рамках новой арктической стратегии разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев для наблюдения за российскими подлодками.
«Мы видим активность российских подлодок очень близко к уровню, который был в годы холодной войны, и будет правильно, что мы начнем реагировать на это» — заявил глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон.
По информации Telegraph, для отслеживания российских подлодок будет использован, в частности, самолет P-8 Poseidon. В Норвегии британские военнослужащие будут взаимодействовать с местными, а также с морскими пехотинцами из США и Нидерландов.
Ранее российские подлодки помешали британской субмарине ударить ракетами по Сирии.ОбществоВласть
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