Великобритания направит в Норвегию военных для наблюдения за российскими подлодками

Великобритания в рамках новой арктической стратегии разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев для наблюдения за российскими подлодками.



«Мы видим активность российских подлодок очень близко к уровню, который был в годы холодной войны, и будет правильно, что мы начнем реагировать на это» — заявил глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон.



По информации Telegraph, для отслеживания российских подлодок будет использован, в частности, самолет P-8 Poseidon. В Норвегии британские военнослужащие будут взаимодействовать с местными, а также с морскими пехотинцами из США и Нидерландов.

Ранее российские подлодки помешали британской субмарине ударить ракетами по Сирии.