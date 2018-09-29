Россия вернула в Китай около 20 т токсичного арахиса

Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области вернул обратно поступившую из Китая партию из 19 т арахиса, которая содержала кадмий.

О нарушении стало известно после проверки лабораторных испытаний проб.

Согласно данным Россельхознадзора, кадмий опасен для человека тем, что он является кумулятивным ядом, то есть способен накапливаться в организме до опасного количества, а также он канцерогенен. Превышение допустимого количества кадмия в арахисе можно объяснить чрезмерным использованием фосфатных удобрений при его выращивании.



Напомним, что в 2015 году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз арахиса из США.