Новости общества

19:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия вернула в Китай около 20 т токсичного арахиса

18:54, 29.09.2018
Россия вернула в Китай около 20 т токсичного арахиса
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области вернул обратно поступившую из Китая партию из 19 т арахиса, которая содержала кадмий.

О нарушении стало известно после проверки лабораторных испытаний проб.

Согласно данным Россельхознадзора, кадмий опасен для человека тем, что он является кумулятивным ядом, то есть способен накапливаться в организме до опасного количества, а также он канцерогенен. Превышение допустимого количества кадмия в арахисе можно объяснить чрезмерным использованием фосфатных удобрений при его выращивании.

Напомним, что в 2015 году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз арахиса из США.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты