Путин сменил начальника управления президента по внешней политике

Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по внешней политике Александра Манжосина, который занимал этот пост с 2004 года.

«Освободить Манжосина Александра Леонидовича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике» — говорится в тексте указа.



Другим указом Путин назначил на эту должность Игоря Неверова. Документ вступает в силу с 29 сентября.



Игорь Неверов ранее возглавлял Второй европейский департамент МИДа. В 2009–2014 годах он был послом России в Швеции. С 2014 года является членом коллегии МИД РФ.

Ранее СМИ писали, что Александр Манжосин осенью может покинуть пост руководителя управления президента России по внешней политике. Среди кандидатов на его место назывались Игорь Неверов и замначальника управления президента по внешней политике Валерий Назаренко.