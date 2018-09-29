Даниил Квят: «В «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома»

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Российский гонщик, уроженец Уфы Даниил Квят прокомментировал возвращение в «Торо Россо». Сегодня команда объявила, что в следующем сезоне Квят заменит Пьера Гасли, уходящего в «Ред Булл», сообщает «Спорт-Экспресс».

— Прежде всего я хочу поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за предоставленную возможность стать гонщиком «Формулы-1», мне особенно приятно вернуться в команду, которую я хорошо знаю, — цитирует пресс-служба «Торо Россо» Квята. — В «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома. Уверен, что в следующем сезоне все будет хорошо. Хочу также поблагодарить «Феррари» за доверие моим навыкам водителя, которые позволили мне остаться в «Формуле-1» в качестве пилота по развитию. Хоть мои обязанности были в основном связаны с симулятором, я многому научился.

Сейчас я чувствую себя более подготовленным, чем когда уходил из «Торо Россо». Я никогда не отказывался от надежды вернуться в гонки. Я еще молод, поддерживал хорошую форму, чтобы быть готовым вернуться, если предоставится возможность. Приложу все усилия, чтобы дать команде то, что от меня ждут. С нетерпением жду возвращения, — сказал гонщик.