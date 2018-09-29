Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко: «Наша молодая команда продолжает развиваться»

Фото: Дмитрий Слезин

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги игры в Оренбурге в рамках 9-го тура чемпионата РПЛ, в которой его команда победила благодаря пенальти, реализованному Федором Чаловым:

— Очень напряженный матч, много борьбы, желания, страсти. Может быть, маловато моментов было создано — в первую очередь имею в виду нашу команду. Мы много находились в финальной трети, но не хватало какой-то острой передачи. Тем не менее мы победили, чем очень довольны. Наша молодая команда продолжает развиваться. Победы придают нам сил и уверенности, — сказал наставник.