Паул-Виорел Антон: «Нужно стараться победить в Казани»

Румынский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Паул-Виорел Антон поделился своими ожиданиями от «волжского дерби» с казанским «Рубином»:

— Видел довольно много их матчей. Это сильная команда с опытным тренером. Всегда хорошо играют тактически и обороняются, поэтому мало пропускают. Но у нас однозначно есть шансы на победу. Нам нужно биться. Нужно стараться победить в Казани, чтобы набирать очки.

— Знаешь ли ты, что матчи «Рубина» и «Крыльев» — это дерби с историей и обычно в Казань приезжает много самарских болельщиков, чтобы поддержать свою команду?

— Я об этом не знал, но это же здорово! Я люблю такие матчи, на них всегда особенная атмосфера, и это всегда дополнительная мотивация. Нужно биться за своих болельщиков, которые приезжают в другой город, чтобы их порадовать хорошей игрой и победой.

Поединок «Рубина» с «Крыльями Советов» состоится 1 октября в Казани.

