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В Индонезии из-за землетрясения и цунами погибли не менее 30 человек

07:26, 29.09.2018
В Индонезии из-за землетрясения и цунами погибли не менее 30 человек
Фото: pixabay.com

На индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами погибли не менее 30 человек.

По информации Reuters, еще 12 пострадали. Представители властей пока не представили информацию о количестве жертв.

Накануне у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которое обрушилось на города Палу и Дунгал. Высота волн достигала двух метров.

В начале сентября из-за землетрясения в Японии 18 человек погибли и около 400 пострадали.

Происшествия
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