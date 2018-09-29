СМИ рассказали о фальшивой руке Елизаветы II для приветствия

У королевы Великобритании Елизаветы II есть «третья», фальшивая рука для приветствия публики, когда ее собственная устает от многочисленных взмахов. Об этом в книге Queen of the World рассказала дочь монарха, принцесса Анна.

Как пишет Daily Mirror, искусственную руку королеве подарили австралийские студенты несколько лет назад.

По словам автора книги Роберта Хардмэна, рука вряд ли использовалась на публике, однако этот предмет все равно cтал «любимой семейной шуткой» королевской семьи.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании провели секретную репетицию на случай смерти Елизаветы II.

