В Великобритании провели секретную репетицию на случай смерти Елизаветы II — СМИ

В Великобритании на прошлой неделе провели секретную репетицию подготовки к 10-дневному национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II.

Репетицию под названием Castle Dove провел заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон. В ней также приняли участие министр внутренних дел Саджид Джавид, лидер палаты общин Андреа Лидсом и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, пишет The Times.

Мероприятие не было вызвано особыми опасениями относительно здоровья королевы, однако за неделю до него 92-летняя Елизавета II пропустила службу в Соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II намерена по достижении 95 лет, то есть в 2021 году, отречься от престола. Наследником станет ее старший сын Чарльз.