Зинэтула Билялетдинов: «У нас молодая защита, и игроки должны привыкать играть самостоятельно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялелетдинов прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» и отметил игру молодых защитников команды.

— Команда играла хорошо, вели игру в течение всего матча. Изначально не могли забить, сложно было, соперник хорошо оборонялся, и в конечном итоге мы своего добились.

— Как вам действия Педана? С одной стороны заступился за партнера, с другой – получил 10 минут штрафа.

— Так получилось. Поругать еще не успел.

— Можно увидеть вину вратаря в пропущенной шайбе?

— У него сложная ситуация была. Весь период простоял, мы играли в чужой зоне, неожиданность возникает и так получается.

— Сегодня Лямкин первый матч после травмы провел. Как оцениваете его игру? И насколько уход Охтамаа повлиял на его игру? И насколько тяжелее стало подобрать партнера для Никиты?

— Он сыграл хорошо. А Охтамаа это взрослый и опытный игрок, и когда ставишь такого игрока в пару к молодому, то конечно же играть легче. Но сейчас другая ситуаця, они в принципе, взрослеют, им нужно самостоятельно играть уже на равных с остальным игроками. У нас вообще сегодня была молодая оборона. Они должны к этому привыкнуть и играть на нужном уровне.

— Большинство очень эффектно реализовали. Это поможет психологически раскрепоститься? Казалось, что с этим компонентом проблемы были.

— Не было никакой проблемы. Бывает такая ситуация, что не идет шайба, и все. Они очень серьезные ребята и все время работают над этим. А сегодня достаточно красивый гол забили, я думаю, что все наладится, — передает слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».