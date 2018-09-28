Зинэтула Билялетдинов: «У нас молодая защита, и игроки должны привыкать играть самостоятельно»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялелетдинов прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» и отметил игру молодых защитников команды.
— Команда играла хорошо, вели игру в течение всего матча. Изначально не могли забить, сложно было, соперник хорошо оборонялся, и в конечном итоге мы своего добились.
— Как вам действия Педана? С одной стороны заступился за партнера, с другой – получил 10 минут штрафа.
— Так получилось. Поругать еще не успел.
— Можно увидеть вину вратаря в пропущенной шайбе?
— У него сложная ситуация была. Весь период простоял, мы играли в чужой зоне, неожиданность возникает и так получается.
— Сегодня Лямкин первый матч после травмы провел. Как оцениваете его игру? И насколько уход Охтамаа повлиял на его игру? И насколько тяжелее стало подобрать партнера для Никиты?
— Он сыграл хорошо. А Охтамаа это взрослый и опытный игрок, и когда ставишь такого игрока в пару к молодому, то конечно же играть легче. Но сейчас другая ситуаця, они в принципе, взрослеют, им нужно самостоятельно играть уже на равных с остальным игроками. У нас вообще сегодня была молодая оборона. Они должны к этому привыкнуть и играть на нужном уровне.
— Большинство очень эффектно реализовали. Это поможет психологически раскрепоститься? Казалось, что с этим компонентом проблемы были.
— Не было никакой проблемы. Бывает такая ситуация, что не идет шайба, и все. Они очень серьезные ребята и все время работают над этим. А сегодня достаточно красивый гол забили, я думаю, что все наладится, — передает слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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