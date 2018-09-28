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«Ак Барс» победил «Амур» со счетом 3:1

21:24, 28.09.2018
«Ак Барс» победил «Амур» со счетом 3:1
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл дома хабаровский «Амур». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 3:1.

Первым отличился игрок гостей Александр Горшков. В ответ казанцы забили три шайбы. Их авторами стали Антон Ландер, Иржи Секач и Александр Бурмистров.

Следующий матч «барсы» проведут 30 сентября против «Адмирала» из Владивостока.

Ранее «Ак Барс» дома проиграл китайской команде «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:4.

СпортХоккей Татарстан
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