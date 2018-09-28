Детский омбудсмен РТ: «Хотим, чтобы человек, избивший подростка-инвалида, был наказан»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина прокомментировала инцидент с избиением подростка-инвалида в Казани.

«Держим ситуацию на контроле — все следственные мероприятия, которые принимаются в отношении напавшего на ребенка-инвалида. С родителями пострадавшего пока не говорили, но общались со следственными органами. Хотим, чтобы человек, совершивший это преступление, был наказан», — заявила она «Реальному времени».

Ранее Московский районный суд арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида. Заседание проходило в закрытом режиме. 43-летний Рустем Газизуллин рассказал журналистам, что мальчик первый на него «налетел». Подробнее о процессе читайте в материале «Реального времени».