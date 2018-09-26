Депутаты раскритиковали коммунистов за футболки против пенсионной реформы

Депутаты Госдумы РФ раскритиковали пришедших в футболках коммунистов. Валерий Рашкин и Денис Парфенов (КПРФ) пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в майках против рассматриваемого законопроекта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент нижней палаты парламента и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках.

«Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», — заявил он и добавил: «У нас зарплата выше намного, чем у тех, кто нас избирал».

Кроме того, депутат от ЛДПР Сергей Иванов также высказал недовольство. «Я считаю, что регламент должен быть один для всех. <...> В зале Госдумы надо находиться в соответствующей одежде», — цитирует Иванова «Ведомости».

Напомним, Госдума одобрила поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом России Владимиром Путиным.