В Самарской области полицейские задержали главного редактора СМИ по подозрению в клевете

Суд возбудил три уголовных дела по факту клеветы в отношении главного редактора СМИ в Самарской области.

По информации регионального главка МВД, в дежурную часть Богатовского района обратились трое местных жителей. Как рассказали граждане, журналист разместил публикацию в интернете с заведомо ложными сведениями, порочащими их честь, достоинство и репутацию, а также обвинил их в преступлениях.

После проверки полицейские выяснили, что информация в материалах не соответствует действительности. Главному редактору грозит штраф до 1 млн рублей или 240 часов обязательных работ.

Напомним, ранее стало известно, что самарский депутат требует миллион рублей с журналиста из-за статьи о свиноферме.