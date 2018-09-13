Самарский депутат требует миллион рублей с журналиста из-за статьи о свиноферме

Депутат самарской губернской думы Владимир Дуцев подал в суд на журналиста Виталия Папилкина.

Причиной судебного разбирательства стала публикация материала о том, что якобы народный избранник купил для своего брата свиноферму в селе Ташла рядом с родником у Свято-Троицкого храма. Как указано в тексте, отходы с животноводческого комплекса скидываются недалеко от святого источника, из-за чего «земля пропитывается испражнениями животных».

В своем исковом заявлении парламентарий отмечает, что информация, изложенная в статье, не соответствует действительности, а также оскорбляет его. Кроме того, размещенный в интернете материал негативно сказывается на деловой репутации Дуцева.

Как рассказал «Реальному времени» Виталий Папилкин, после публикации статьи ему поступило несколько звонков от сотрудников силовых ведомств.

«В региональном Управлении ФСБ не нашли в моем тексте экстремизма, также было заявление в полицию по факту клеветы, но дело так и не сдвинулось с точки. И теперь вновь на меня подают в суд», — сообщил он.

Первое заседание состоялось 12 сентября. Сторонам дали месяц на ознакомление с материалами дела. В качестве моральной компенсации Владимир Дуцев требует с журналиста миллион рублей.

Напомним, ранее пермского блогера приговорили к двум годам условно за разжигание межнациональной розни.