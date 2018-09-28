Глава Бурятии поручил проверить всех учащихся на наркотики

Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании антинаркотической комиссии распорядился проверить всех учащихся региона на наркотики. По его словам, тесты должны пройти школьники, студенты техникумов, колледжей и первокурсники вузов.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», — цитирует его пресс-служба правительства.

Кроме того, глава региона дал поручение минздраву по поиску более дешевых и современных способов проверки на наркотики.

Ранее в России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков.