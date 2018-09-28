Новости общества

14:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Бурятии поручил проверить всех учащихся на наркотики

14:06, 28.09.2018
Глава Бурятии поручил проверить всех учащихся на наркотики
Фото: kremlin.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании антинаркотической комиссии распорядился проверить всех учащихся региона на наркотики. По его словам, тесты должны пройти школьники, студенты техникумов, колледжей и первокурсники вузов.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», — цитирует его пресс-служба правительства.

Кроме того, глава региона дал поручение минздраву по поиску более дешевых и современных способов проверки на наркотики.

Ранее в России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты