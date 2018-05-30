В России предложили тестировать чиновников на употребление наркотиков

«Трезвая Россия» предложила проверять всех государственных работников два раза в год на употребление наркотиков.

«Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — цитирует руководителя проекта RT.



Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о праве работодателей отправлять своих работников на тестирование на алкоголь или наркотики. В случае отказа пройти освидетельствование сотрудники могут быть уволены.