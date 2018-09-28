Минниханов выложил фото КАМАЗа с ралли «Шелковый путь»
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram фото КАМАЗа на китайской части ралли-трейда «Шелковый путь».
Камаз на ралли «Шелковый путь»!<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 28 Сен 2018 в 3:20 PDT
Победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.
Отметим, что четвертый и заключительный этап «Шелкового пути» состоялся сегодня в Алашань-Цзоци, протяженность спецучастка составила 146 километров.
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