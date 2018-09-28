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Минниханов выложил фото КАМАЗа с ралли «Шелковый путь»

14:12, 28.09.2018
Минниханов выложил фото КАМАЗа с ралли «Шелковый путь»
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram фото КАМАЗа на китайской части ралли-трейда «Шелковый путь».

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Камаз на ралли «Шелковый путь»!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 28 Сен 2018 в 3:20 PDT

Победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

Отметим, что четвертый и заключительный этап «Шелкового пути» состоялся сегодня в Алашань-Цзоци, протяженность спецучастка составила 146 километров.

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