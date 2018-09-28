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Центробанк установил курс евро на выходные ниже 77 рублей

12:51, 28.09.2018
Центробанк установил курс евро на выходные ниже 77 рублей
Фото: pixabay.com

Банк России понизил официальные курсы валют на 29—30 сентября и 1 октября.

Курс доллара снизился на 24 коп. и составил 65,5906 рубля, следует из данных регулятора. При этом курс евро снижен на 81 коп. — до 76,2294 рубля.

Ранее стало известно, что рубль является одной из самых недооцененных мировых валют по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank.

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