Deutsche Bank включил рубль в тройку самых недооцененных валют

Рубль является одной из самых недооцененных мировых валют по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank.



По мнению экономиста банка Кристиана Ветошки, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», но в будущем может укрепиться до 60 рублей за доллар.

В обзоре кредитной организации отмечается, что важную роль в укреплении рубля сыграли решение Центробанка повысить ставку впервые с 2014 года, а также отказ ЦБ от закупки валют до конца 2018 года. Основной угрозой рублю Ветошка назвал антироссийские санкции, передает РБК.



Всего в рейтинг Deutsche Bank вошла 31 валюта. В топ-3 недооцененных, помимо рубля, вошли турецкая лира и колумбийский песо. В пятерку переоцененных банк включил чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар и швейцарский франк.



Напомним, что курс рубля резко упал после заявлений США о «жестких санкциях» из-за дела Скрипалей.