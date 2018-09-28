Структуры миллиардера Семина за год потратили на исторические здания Казани более 100 млн рублей

Группа компаний ASG миллиардера Алексея Семина с начала года потратила на восстановление 16 исторических зданий в Казани более 100 млн рублей. Сейчас группа готовится к сдаче в эксплуатацию трех объектов.

Речь идет о домах купца Апанаева и Сабитовой на улице Тукая (№84 и 86) и доме, являвшемся частью усадьбы купца Урванцова.

Последний является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому в его сдаче-приемке будет принимать участие Минкульт РТ.

Как сообщил «Реальному времени» заместитель генерального директора управляющей компании «АС Менеджмент» Алмаз Давлетшин, стоимость каждого из восстановленных объектов пока не подсчитана, однако в среднем она составляет около 100 тыс. рублей за квадратный метр общей площади зданий.