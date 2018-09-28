Власти Казани потратят 25 млн рублей на устранение неприятных запахов
Из бюджета Казани выделят 24,8 млн рублей на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации для нейтрализации и устранения неприятных запахов в городе.
Как следует из данных закупки, заказчиком выступил МУП «Водоканал». Исполнитель должен обеспечить монтаж установки удаления дурнопахнущих веществ производительностью 5 000 м3/час.
Отмечается, что работы должны быть выполнены за 25 дней с момента его заключения.
Ранее сообщалось, что МУП «Водоканал» запустит установки очистки воздуха на проектную мощность в октябре.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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