В Казани запустят установки очистки воздуха

В Казани в октябре запустят на проектную мощность установки очистки воздуха МУП «Водоканал».



«Проект по ликвидации технологического запаха с очистных сооружений близится к завершению, колпаками они уже накрыты. Вкупе с ремонтом магистралей это существенно улучшит условия проживания для местных жителей», — цитирует пресс-служба мэрии Казани руководителя исполкома Дениса Калинкина.

Отмечается, что проекты перекрытия отдельных сооружений специализированными конструкциями, нейтрализующими технологический запах, обошлись в 573 млн рублей. Деньги выделили республиканский и городской бюджеты, а также МУП «Водоканал».

Ранее сообщалось, что власти Казани планируют завершить строительство и ввести КНС «Заречная» в эксплуатацию в 2019 году.

