В Казани суд оштрафовал владельца столовой «Борщовая» за санитарно-эпидемиологические нарушения

Советский районный суд Казани оштрафовал на 1000 рублей ИП Халилуллова Р.Н. за санитарно-эпидемиологические нарушения в столовой «Борщовая», выявленные в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по РТ.

Должностные лица ведомства указали на следующие нарушения: размещение столовой на 80 посадочных мест в части встроенно-пристроенных помещений первого этажа 14-этажного жилого дома; загрузку продуктов питания со стороны заднего фасада встроенной части столовой, где расположены окна и входы в подъезд жилых квартир; отсутствие в помещении столовой приточной системы вентиляции с механическим побуждением и другие.



Владелец столовой свою вину признал, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.