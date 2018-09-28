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В Казани суд оштрафовал владельца столовой «Борщовая» за санитарно-эпидемиологические нарушения

11:35, 28.09.2018
В Казани суд оштрафовал владельца столовой «Борщовая» за санитарно-эпидемиологические нарушения
Фото: скриншот yandex.ru

Советский районный суд Казани оштрафовал на 1000 рублей ИП Халилуллова Р.Н. за санитарно-эпидемиологические нарушения в столовой «Борщовая», выявленные в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора по РТ.

Должностные лица ведомства указали на следующие нарушения: размещение столовой на 80 посадочных мест в части встроенно-пристроенных помещений первого этажа 14-этажного жилого дома; загрузку продуктов питания со стороны заднего фасада встроенной части столовой, где расположены окна и входы в подъезд жилых квартир; отсутствие в помещении столовой приточной системы вентиляции с механическим побуждением и другие.

Владелец столовой свою вину признал, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Происшествия Татарстан
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