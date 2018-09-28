Дилерам из Перми, торговавшим наркотиками в Telegram, грозит 20 лет колонии

В Перми перед судом предстанут девять участников преступной группы, организовавших торговлю наркотиками в крупном размере через интернет-магазин.

По версии следствия, один из участников ОПГ в июне 2017 года создал Telegram-канал, где начал реализовывать деятельность по продаже наркотиков путем закладок на территории Перми. В ноябре наркосбытчики были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято около 200 грамм синтетического наркотика — N-метилэфедрона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы каждому со штрафом в размере до 1 млн рублей, добавили в региональной прокуратуре.

Напомним, ранее ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь.