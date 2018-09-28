В Самаре и Тольятти для жителей домов без счетчиков вырастет плата за горячую воду и тепло

Региональный филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начислит управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти плату за тепло и горячую воду с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления.

Рост платы коснется тех организаций, которые не оборудовали общедомовые приборы учета до 1 сентября этого года. В случае их отсутствия и при наличии технической возможности установки, ежемесячные расчеты производятся с применением повышающего коэффициента за тепло — 1,1, за горячую воду — 1,5.

Увеличение счетов управляющие компании могут перераспределить на собственников жилья. Те организации, которые решили проигнорировать новые правила, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% — за горячую воду. Если же счетчики установлены, никакого повышения не будет, пояснили энергетики.

Напомним, ранее в России предложили снять с жильцов домов обязанность устанавливать счетчики.