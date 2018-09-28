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В Оренбурге судебные приставы выставят на аукцион более 60 домов и квартир должников

09:19, 28.09.2018
В Оренбурге судебные приставы выставят на аукцион более 60 домов и квартир должников
Фото: pixabay.com

Оренбургские приставы выставят 67 лотов недвижимости на торги по продаже арестованного имущества.

Как рассказали в региональной службе судебных приставов, главное преимущество проводимых аукционов — возможность приобрести недвижимость по цене ниже рыночной. В списки входят квартиры, дома и земельные участки должников в Медногорске, Орске и Оренбурге.

Организовывать торги будет компания «Капитал». Мероприятие пройдет 10 октября.

Напомним, в Пермском крае судебные приставы арестовали за долги автосалон Land Rover.

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