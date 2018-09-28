В Оренбурге судебные приставы выставят на аукцион более 60 домов и квартир должников
Оренбургские приставы выставят 67 лотов недвижимости на торги по продаже арестованного имущества.
Как рассказали в региональной службе судебных приставов, главное преимущество проводимых аукционов — возможность приобрести недвижимость по цене ниже рыночной. В списки входят квартиры, дома и земельные участки должников в Медногорске, Орске и Оренбурге.
Организовывать торги будет компания «Капитал». Мероприятие пройдет 10 октября.
Напомним, в Пермском крае судебные приставы арестовали за долги автосалон Land Rover.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым