С 1 октября в Перми расширится зона платной парковки
В Перми с 1 октября городские власти увеличат зону платной парковки.
Расширение коснется территории, ограниченной следующими улицами: ул. Революции, ул. Н. Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирская, ул. П. Осипенко, Комсомольским проспектом; ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.
Стоит отметить, что с 10 сентября платными стали стоянки на участке: ул. Революции, ул. Н. Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирская, ул. П. Осипенко, Комсомольским проспектом; ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.
Напомним, с 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составила 20 рублей в час, для мопеда и мотоцикла — 10 рублей в час. Проверяют оплату парковки четыре патрульных экипажа, оснащенные специальным оборудованием.ОбществоИнфраструктура
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