С 1 октября в Перми расширится зона платной парковки

В Перми с 1 октября городские власти увеличат зону платной парковки.

Расширение коснется территории, ограниченной следующими улицами: ул. Революции, ул. Н. Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирская, ул. П. Осипенко, Комсомольским проспектом; ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Стоит отметить, что с 10 сентября платными стали стоянки на участке: ул. Революции, ул. Н. Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирская, ул. П. Осипенко, Комсомольским проспектом; ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Напомним, с 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составила 20 рублей в час, для мопеда и мотоцикла — 10 рублей в час. Проверяют оплату парковки четыре патрульных экипажа, оснащенные специальным оборудованием.