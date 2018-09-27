Рабочая группа будет в течение нескольких лет контролировать проведение пенсионной реформы

В России создадут рабочую группу, которая в течение первых нескольких лет будет контролировать правоприменение пенсионной реформы.

По словам зампреда Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, осталось очень много нерешенных вопросов, касающихся изменений в пенсионном законодательстве. «Рабочая группа будет работать и дальше. Это может быть и год, и два», — цитирует Тимофееву «Политика сегодня».

Напомним, сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Совет Федерации будет рассматривать реформу с изменениями в пенсионном законодательстве в комитетах 2 октября, а на пленарном заседании — 3 октября.