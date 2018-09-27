Размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тысяч рублей — Медведев

Размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей. Притом что еще неизвестно, будет ли продлена выплата далее.

«В 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тыс. рублей, — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. — Мы уже заложили в бюджете деньги на его индексацию», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее Медведев сообщил, что использование программы материнского капитала будет расширено в период до 2020 года.