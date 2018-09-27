Закупочные цены на молоко могут вырасти в Удмуртии до конца года до 21 рубля

Закупочные цены на молоко для сельхозпроизводителей в Удмуртии могут вырасти до конца года до 21 рубля за килограмм. Такое мнение сегодня во время общения с журналистами высказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

При этом существующие цены, по которым переработчики закупают молоко, ниже прошлогодних на 3-4 рубля.

«Дно» по закупочным ценам на молоко мы успешно прошли. Оно достигало 18,50 рублей за кг. По данным предыдущей недели, средняя закупочная цена у нас 20 рублей за кг без НДС. По сравнению с прошлым годом это минус 3-4 рубля. По формированию цены — до конца года она может дойти до 21 рубля», — сказала Абрамова.

При этом ситуация в отрасли остается сложной. Чистая прибыль сельхозпроизводителей Удмуртии в целом по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 1 млрд рублей, что в 2 раза меньше, чем в 2017 году, что во многом является следствием снижения закупочных цен на молоко.