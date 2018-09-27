Сквер имени Сергея Михалева появится в центре Уфы

27 сентября на заседании уфимского городского совета было принято решение присвоить имя легендарного хоккейного тренера Сергея Михалева одному из скверов в центре города, сообщает «Медиакорсеть».

Известно, что сквер располагается в Октябрьском районе Уфы. Как предположили участники заседания, скорее всего, он появится рядом с дворцом спорта на улице Зорге.

Напомним, Сергея Михалева называли «тренером золотой мечты»: именно он привел «Салават Юлаев» к золотым медалям в чемпионате России в 2008 году. Знаменитый тренер разбился в автокатастрофе 21 апреля 2015 года по дороге в Уфу, от полученных травм он скончался на месте катастрофы.