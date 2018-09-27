«Левада-Центр» сообщил о снижении числа готовых протестовать против пенсионной реформы россиян

Число россиян, готовых лично принять участие в массовых протестах против повышения пенсионного возраста, резко сократилось, а отношение к президенту России Владимиру Путину после телеобращения ухудшилось.

Согласно исследованию «Левада-Центра», в августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53% россиян, в сентябре — только 35%.

При этом 40% опрошенных считают, что предложения Путина никак не меняют параметры пенсионной реформы, еще 25% уверены, что они ее ухудшают. Другие 29% согласны, что президентские поправки смягчают первоначальные планы правительства, пишут «Ведомости».

Также отмечается, что отношение к Путину ухудшилось у 34% посмотревших его обращение, и только 7% стали относиться к президенту лучше.



Накануне Госдума РФ одобрила во втором чтении пенсионную реформу. Также депутаты поддержали поправки к законопроекту, предложенные президентом России Владимиром Путиным.