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В России ужесточили наказание за отказ обслуживать инвалидов

02:34, 10.06.2018
В России ужесточили наказание за отказ обслуживать инвалидов
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон, ужесточающие наказание за отказ обслуживать инвалидов.

Теперь это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, идею поправок предложили в Роспотребнадзоре после истории, произошедшей в 2015 году с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде. Тогда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать им воду.

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