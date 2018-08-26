Отец Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына

Отец музыканта Роберт Цойназвал историю с продажей советского паспорта Виктора Цоя с аукциона блефом.



«Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение», — цитирует РИА «Новости» Цоя.

Накануне стало известно, что советский паспорт музыканта Виктора Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, передали на продажу в «Литфонд».