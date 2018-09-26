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Казанцам хватит питьевой воды лишь на 50 лет — «Водоканал»

20:20, 26.09.2018
Казанцам хватит питьевой воды лишь на 50 лет — «Водоканал»
Фото: pixabay.com

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что в случае, если не прекращать загрязнять водоемы, то питьевой воды в Казани хватит лишь на 50 лет.

Сегодня он провел для депутатов Казгордумы экскурсию по Волжскому водозабору, расположенному в поселке Аракчино. Политики посетили объекты, где вода поднимается с русла реки и очищается.

Егоров отметил, что с каждым годом качество воды становится хуже. На первом подъеме вода действительно имеет желтый оттенок, мутная и оставляет осадок. Причиной этого является то, что люди халатно относятся к ресурсам, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее прокуратура потребовала от властей Казани принять на баланс бесхозные сети водоснабжения.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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