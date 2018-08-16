Прокуратура потребовала от властей Казани принять на баланс бесхозные сети водоснабжения

Прокуратура Приволжского района города Казани выявила факты бесхозности сетей водоснабжения и потребовала от властей Казани принять эти коммуникации на баланс.



Речь идет о сетях, расположенных в поселках Петровский и Победилово, к которым без проведения гидравлических расчетов присоединены частные жилые дома, сообщает прокуратура. Отмечается, что МУП «Водоканал» не может проводить техработы на трубопроводе для приведения его в соответствие с требованиями.

«В связи с этим возникают периодические перебои с подачей воды населению, а также существует угроза повреждения сети водоотведения», — пояснила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Екатерина Гудкова.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района направила исковые заявления в суд с требованием обязать руководителей Комитета земельных и имущественных отношений, администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО Казани включить указанные коммуникации в реестр муниципальной собственности.