Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета Безопасности.
«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, размещенном на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин за час уволил трех губернаторов, в том числе и Кокова.ОбществоВласть
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