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Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза

19:56, 26.09.2018
Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета Безопасности.

«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, размещенном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин за час уволил трех губернаторов, в том числе и Кокова.

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