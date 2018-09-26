В «ВИМ-Авиа» ввели процедуру банкротства

Сегодня Арбитражный суд РТ вынес решение о вводе процедуры банкротства в отношении «ВИМ-Авиа» на 4 месяца, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда. Представитель должника против запуска процедуры банкротства не возражал.

Как рассказала временный управляющий Мария Булатова, всего у авиакомпании 1,3 тыс. кредиторов второй очереди. Сумма основного долга составляет 329 млн рублей и 4,2 млн компенсаций за задержку зарплаты.

Вести конкурсное производство «ВИМ-Авиа» будет арбитражный управляющий Владимир Максимов из Союза менеджеров и арбитражных управляющих. Вместе с тем представитель РНГО просила отложить рассмотрение вопроса об определении арбитражного управляющего, чтобы проверить представленную кандидатуру. Но суд в ходатайстве отказал.

Напомним, 19 сентября стало известно, что кредиторы авиакомпании приняли решение о ее банкротстве. Временный управляющий признала невозможным финансовое оздоровление предприятия.