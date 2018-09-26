Президент Татарстана — Глебу Никитину: «Мы следим за вами!»

Рустам Минниханов лично поздравил сегодня с официальным вступлением в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По завершении церемонии инаугурации он заявил: «Нижегородская область — наш стратегический партнер, у нас очень серьезные контакты, и очень важно, чтобы они развивались!»

Визит президента Татарстана в Нижний Новгород политологи расценили как хороший знак для нового губернатора: приезд регионального «тяжеловеса» они рассматривают как признак планируемого тесного сотрудничества в будущем. О том, в каком направлении будут развиваться связи между регионами, как этому может способствовать недавний «обмен кадрами», какие общие задачи предстоит решать руководителям Татарстана и Нижегородской области и какие сложности их ожидают, читайте в материале «Реального времени».