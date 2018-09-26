Михаил Миронов станет директором по корпоративным коммуникациям в «Иннополисе»

Экс-директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов с 1 октября продолжит работу в ОЭЗ «Иннополис».

«С понедельника я сотрудник ОЭЗ «Иннополис», — подтвердил «Реальному времени» Миронов.

Он отметил, что займет должность директора по корпоративным коммуникациям. В его обязанности будет входить взаимодействие со СМИ.

Ранее на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым приняли заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности 10 новых компаний с общим объемом инвестиций 181,1 млн рублей.