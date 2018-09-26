Михаил Миронов станет директором по корпоративным коммуникациям в «Иннополисе»
Экс-директор департамента по корпоративным вопросам ОЭЗ «Алабуга» Михаил Миронов с 1 октября продолжит работу в ОЭЗ «Иннополис».
«С понедельника я сотрудник ОЭЗ «Иннополис», — подтвердил «Реальному времени» Миронов.
Он отметил, что займет должность директора по корпоративным коммуникациям. В его обязанности будет входить взаимодействие со СМИ.
Ранее на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым приняли заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности 10 новых компаний с общим объемом инвестиций 181,1 млн рублей.
Справка
Михаил Миронов родился в Казани 1985 году.
В 2002 году окончил математическую школу №131.
Учился на физическом факультете КГУ.
В 2006—2011 годах работал в информационном агентстве «Татар-информ».
В 2011—2015 годах работал в пресс-службе президента РТ.
С 2015 года — в ОЭЗ «Алабуга» (руководитель пресс-службы, затем директор департамента по корпоративным вопросам).
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