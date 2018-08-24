На заседании с Миннихановым в ОЭЗ «Иннополис» приняли заявки 10 новых резидентов
На заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», во главе которого был президент РТ Рустам Минниханов, приняли заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности 10 новых компаний с общим объемом инвестиций 181,1 млн рублей.
Так, в ближайшее время свою деятельность в Иннополисе начнут следующие резиденты:
- «Провектус Лаб» (проведение научно-исследовательских работ в области машинного обучения, искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных);
- «Зинг» (разработка международной социально-медийной платформы «Zing»);
- «Электронные системы управления и регулирования» (разработка комплектного устройства преобразователя частоты на основе инвертора тока);
- «АйСиЭл Софт» (создание новых продуктов, направленных на решение актуальных IT-задач различных конфигураций);
- «Маркетплейс-технологии» (создание торговой интернет-платформы);
- «МОНК» (создание комплексного программного обеспечения для управления IT-инфраструктурой на предприятии);
- «АИСЕЙЛЗ» (разработка платформы для обеспечения автоматических продаж);
- «ВФ-Инно» (разработка программного обеспечения для дистанционной связи врачей и пациентов и оказания консультативных медицинских услуг);
- «ЕОРА ДАТА ЛАБ» (разработка программного комплекса, позволяющего создавать решения на основе искусственного интеллекта);
- «Риэль Цифровые Технологии» (разработка и внедрение комплексной многоуровневой интегрированной системы автоматизации на промышленных предприятиях).
Напомним, что в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России вошли «Алабуга» и «Иннополис».Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым