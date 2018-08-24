На заседании с Миннихановым в ОЭЗ «Иннополис» приняли заявки 10 новых резидентов

На заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», во главе которого был президент РТ Рустам Минниханов, приняли заявки на осуществление технико-внедренческой деятельности 10 новых компаний с общим объемом инвестиций 181,1 млн рублей.

Так, в ближайшее время свою деятельность в Иннополисе начнут следующие резиденты:

«Провектус Лаб» (проведение научно-исследовательских работ в области машинного обучения, искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных);

«Зинг» (разработка международной социально-медийной платформы «Zing»);

«Электронные системы управления и регулирования» (разработка комплектного устройства преобразователя частоты на основе инвертора тока);

«АйСиЭл Софт» (создание новых продуктов, направленных на решение актуальных IT-задач различных конфигураций);

«Маркетплейс-технологии» (создание торговой интернет-платформы);

«МОНК» (создание комплексного программного обеспечения для управления IT-инфраструктурой на предприятии);

«АИСЕЙЛЗ» (разработка платформы для обеспечения автоматических продаж);

«ВФ-Инно» (разработка программного обеспечения для дистанционной связи врачей и пациентов и оказания консультативных медицинских услуг);

«ЕОРА ДАТА ЛАБ» (разработка программного комплекса, позволяющего создавать решения на основе искусственного интеллекта);

«Риэль Цифровые Технологии» (разработка и внедрение комплексной многоуровневой интегрированной системы автоматизации на промышленных предприятиях).

Напомним, что в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России вошли «Алабуга» и «Иннополис».